Как вернуть деньги за путёвки и авиабилеты из-за закрытия аэропортов на юге России

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В связи с началом спецоперации на Украине были отменены все рейсы в южном направлении. Такие ограничения будут действовать до 2 марта. Многие авиакомпании уже разместили подробную информацию о том, как получить возврат средств за билеты.

S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines на своём официальном сайте сообщила, что все полёты 24 февраля 2022 года в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Владикавказ и Минеральные Воды не состоятся. Всего отменили 81 рейс.

«Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе "Мои бронирования" на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет. Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте. Смотреть табло рейсов», – сказано на сайте S7.

«Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила полёты из Шереметьево в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении. Пассажиры могут либо в полном объёме вернуть деньги за билеты, либо перебронировать их на другие даты или альтернативные маршруты.

«Победа»

Лоукостер «Победа» на своём сайте и в соцсетях сообщил, что корректирует расписание. Всех пассажиров отменённых рейсов попросили следить за оповещениями от авиакомпании. Возврат денег за билеты будет автоматическим.

Utair

Авиакомпания Utair также временно отменила рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Элисту. Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании, а также в сторонних агентствах, где были приобретены билеты.

«Уральские авиалинии»

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии», которые направлялись в Симферополь, Краснодар, Сочи, Анапу и Самару, временно отменены. Информация о статусе рейсов данных направлений в другие даты уточняется.

«Россия»

Авиакомпании «Россия» заявила, что запланированные рейсы в направлении Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Воронежа и Симферополя отменяются. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат денег, а также возможность перебронирования билетов.

«Ямал»

Рейсы авиакомпании «Ямал» в аэропорт Краснодара отменены. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании. В случае изменений дополнительная информация появится на сайте авиакомпании в разделе «Важные сообщения» и в официальном Telegram-канале.

Ранее Сиб.фм писал о том, когда распродажа авиабилетов от S7 и «Победы» в 2022 году. В Новосибирске сократили субсидируемые авиамаршруты до 26 направлений. Также у россиян нет денег на страхование здоровья в путешествиях.