Материнский капитал: как выгодно купить квартиру для всей семьи

Фото: ЖК «Вознесенский»

Одним из самых популярных способов использования материнского капитала остаётся улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Мы обсудили все тонкости процесса с Еленой Янович, менеджером отдела продаж жилого комплекса «Вознесенский», и выяснили, как правильно воспользоваться средствами.

Материнский капитал можно потратить на образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), социальную адаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование накопительной части пенсии мамы.

Однако самым популярным способом использования сертификата на сегодняшний день остаётся улучшение жилищных условий: строительство и покупка дома, квартиры и выплата ипотеки.

Елена, расскажите про жилой комплекс. Чем он интересен молодым родителям?

«Вознесенский» расположен возле парка им. Синягина. В домах всего 4 этажа, а вокруг отсутствие городской суеты и размеренная загородная жизнь. Во дворе есть всё необходимое для прогулок и досуга: детские и спортивные площадки и даже отдельная территория для выгула собак. В районе есть школы, поликлиники, магазины и аптеки, поэтому дом идеально подходит для проживания с детьми.

Как можно использовать средства, полученные от государства?

Средства материнского капитала за рождение первого или второго ребёнка можно использовать в качестве оплаты части стоимости квартиры, в качестве первоначального взноса при использовании ипотечных средств, а также перевести в качестве досрочного гашения при использовании ипотеки. «Вознесенский» аккредитован во всех крупнейших банках, поэтому проблем с получением разрешения у банка не возникнет. Это очень неплохое подспорье, особенно с учётом того, что размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года проиндексирован и составляет 524,5 тысячи рублей на первого и 693,1 тысячи рублей на второго ребёнка (168,6 тысячи рублей, если была оформлена выплата на первого ребёнка).

Кто вправе рассчитывать на маткапитал?

На эти суммы вправе рассчитывать женщины, родившие или усыновившие второго ребёнка после 1 января 2007 года; мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго; женщины, которые родили или усыновили первого ребёнка после 1 января 2020 года; мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка (если решение суда вступило в силу после 1 января 2020 года). Выдача сертификата занимает не более пяти рабочих дней, рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не более 10 рабочих дней.

Что необходимо сделать, чтобы приобрести с помощью маткапитала квартиру в вашем жилом комплексе?

Схема действий довольна проста. Необходимо получить через «Госуслуги» справку о размере материнского капитала или его остатке, получить решение по ипотеке, подписать договор с застройщиком и банком-кредитором, отправить пакет документов с печатью о регистрации и заявлением о переводе средств материнского капитала в качестве первоначального взноса либо в качестве досрочного гашения на реквизиты Вашего эскроу-счёта.









Как долго будет длится программа поддержки?

Кредитный договор должен быть заключён до 1 июля 2023 года. Очень рекомендую обратиться к нашему ипотечному специалисту. Он поможет разобраться во всех нюансах, оперативно получить средства и грамотно оформить все документы. Это сэкономит ваши время и средства.

Для справки: дом у леса «Вознесенский» находится в Кировском районе, в 20 минутах от ТРЦ «Мега». В радиусе 3 км расположены 4 школы, есть частный детский сад. В пешей доступности продуктовые магазины: «Мария-Ра», «Магнит», «Пятёрочка». Застройщик проекта – ООО «Оловозаводская», известное по жилому комплексу «Черёмушки». Подробности на сайте домвознесенский.рф