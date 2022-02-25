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МегаФон узнал, в какие загородные районы области переезжают новосибирцы

Фото МегаФон узнал, в какие загородные районы области переезжают новосибирцы
Фото МегаФон узнал, в какие загородные районы области переезжают новосибирцы

Фото pixabay.com

Число новосибирцев, полюбивших загородную жизнь, за год увеличилось в среднем на 19 %. Одним из главных преимуществ переезда эксперты называют возможность использования всех онлайн-сервисов, как и в условиях городской среды.

Чаще всего жители региона выбирают пригород Новосибирска: Новосибирский, Искитимский, Коченёвский, Колыванский, а также Сузунский, Тогучинский и Черепановский районы. Аналитики зафиксировали здесь новых абонентов из близлежащих городов, а также других регионов – Алтайского и Красноярского края, Томской области и даже из Москвы и Санкт-Петербурга.

Любители свежего воздуха и природы живут за городом круглый год и не спешат возвращаться в мегаполис даже поле окончания дачного сезона. В популярных у новосибирцев посёлках и сёлах летом и зимой разница мобильного трафика не превышает 8 %. Активность сельских пользователей в Сети не уступает показателям Новосибирска. По данным МегаФона, среднестатистический сельчанин скачивает на 12 % больше трафика, чем столичные абоненты. Смартфоны также мало отличаются от городских – среди популярных iPhone 5S, Huawei Honor 10 Lite и Huawei Honor 7A.

За последний год МегаФон модернизировал и построил базовые станции в 97 населённых пунктах области. При этом в 20 % из них оператор впервые запустил LTE. Благодаря развитию Сети более 22 тысяч сельчан теперь могут пользоваться популярными цифровыми сервисами на скорости 4G: удалённо учиться и работать, приобретать товары онлайн, общаться по видеосвязи, смотреть фильмы.

Среди них, например, жители отдалённых сёл Кама в Куйбышевском районе, Новоселье в Купинском районе, Усманка в Кыштовском районе, Журавка и Шипицыно в Чистоозёрном районе, а также Шурыгино в Черепановском районе.

Активнее всего строительство шло в Новосибирском, Тогучинском, Искитимском, Сузунском, Кочковском и Мошковском районах. Также оператор значительно увеличил ёмкость Сети в Новосибирске и Бердске.

В целом общий объём трафика в Новосибирской области вырос в 1,5 раза, а средняя скорость 4G достигла 38,21 Мбит/с – по данным исследования международной компании Ookla, это лучший результат в регионе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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МегаФон
переезд
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