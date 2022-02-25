Мэр Новосибирска Локоть опроверг закрытие Октябрьского моста на время капремонта

Фото Густаво Зырянова

25 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил проведение капитального ремонта коммунального моста в 2022 году.

Капитальный ремонт Октябрьского моста начнётся в Новосибирске в 2022 году. Работы на участке будут проводиться без приостановки движения по путепроводу. Об этом в ходе «Часа прессы» 25 февраля заявил мэр Анатолий Локоть.

«Да, капитальный ремонт моста в этом году состоится, утверждены все необходимые документы, и в бюджет заложены средства на проведение работ», – сказал градоначальник.

Анатолий Локоть напомнил, что коммунальный мост, построенный более 60 лет назад, никогда не подвергался капремонту.

По словам градоначальника, на время проведения работ мост не будут закрывать для движения.

«Современные технологии позволяют это сделать», – подчеркнул Локоть.

Напомним, в конце 2021 года четвёртый мост в Новосибирске достиг противоположного берега.