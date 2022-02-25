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Начальника ЦУГАЭТ Руденко задержали по уголовному делу о взятке в Новосибирске

Фото Начальника ЦУГАЭТ Руденко задержали по уголовному делу о взятке в Новосибирске
Фото Начальника ЦУГАЭТ Руденко задержали по уголовному делу о взятке в Новосибирске

Фото с сайта УГИБДД по Новосибирской области, Сиб.фм

В Новосибирске задержан начальник «Центра управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ), бывший начальник ГИБДД Новосибирска Александр Руденко. Его подозревают в получении взятки.

25 февраля начальника ЦУГАЭТ Александра Руденко задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах. Другие детали преступления пока неизвестны.

В ГУ МВД по Новосибирской области и региональном следственном управлении СК РФ в настоящее время воздерживаются от комментариев. Известно, что разработкой уголовного дела занимались оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области.

Александру Руденко 52 года. Сразу после окончания института он поступил на службу в органы внутренних дел, пройдя путь от автоинспектора по розыску до руководителя ГИБДД Новосибирска. Руденко возглавил ЦУГАЭТ после того, как его предшественника на посту руководителя управления Арама Суваряна лишили должности из-за обвинений во взяточничестве. В 2017 году Суваряна приговорили к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн рублей.

Напомним, в середине прошлого года стало известно, что Александр Руденко задекларировал доходы за 2020 год в размере 6,8 миллиона рублей.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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