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Новосибирец накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД

Фото Новосибирец накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД
Фото Новосибирец накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД

Фото pixabay.com

39-летний житель Новосибирской области накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД и задолженность свыше 440 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Житель Новосибирской области накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД и игнорировал оплату. В результате в сумме с исполнительским сбором (240 000 рублей) у него образовалась задолженность свыше 440 000 рублей, сообщили 25 февраля в пресс-службе УФССП по региону.

Приставы связались с сибиряком и объяснили, что отказ от уплаты обернётся для него неприятными последствиями. 22 февраля 39-летний должник оплатил 447 000 рублей, что подтвердил квитанцией.

Однако в отношении новосибирца уже возбудили новые исполнительные производства. У мужчины обнаружили ещё три штрафа в области дорожного движения, которые предстоит взыскать в ближайшее время.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом злостном нарушителе ПДД. Мужчина разъезжал по Новосибирску с копией чужих госномеров, накапливая штрафы и подставляя их реального владельца.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
долг
УФССП
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