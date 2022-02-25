Новосибирец накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД

Фото pixabay.com

39-летний житель Новосибирской области накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД и задолженность свыше 440 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Житель Новосибирской области накопил более 300 штрафов за нарушение ПДД и игнорировал оплату. В результате в сумме с исполнительским сбором (240 000 рублей) у него образовалась задолженность свыше 440 000 рублей, сообщили 25 февраля в пресс-службе УФССП по региону.

Приставы связались с сибиряком и объяснили, что отказ от уплаты обернётся для него неприятными последствиями. 22 февраля 39-летний должник оплатил 447 000 рублей, что подтвердил квитанцией.

Однако в отношении новосибирца уже возбудили новые исполнительные производства. У мужчины обнаружили ещё три штрафа в области дорожного движения, которые предстоит взыскать в ближайшее время.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о другом злостном нарушителе ПДД. Мужчина разъезжал по Новосибирску с копией чужих госномеров, накапливая штрафы и подставляя их реального владельца.