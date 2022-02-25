Обвинённого во взяточничестве экс-главу ТУАД Чуманова освободили в Новосибирске

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области
Железнодорожный суд освободил бывшего руководителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова, который проходит по делу о получении взяток.
25 февраля Железнодорожный суд Новосибирской области изменил меру пресечения для экс-главы ТУАД Михаила Чуманова. С декабря 2020 года он содержался в следственном изоляторе.
По версии следствия, Чуманов через посредника получал взятки от предпринимателей, занятых в строительстве и ремонте автодорог в Новосибирской области. В деле есть информация о договоренности Чуманова и бизнесмена Самира Асадуллаева о передаче 5 миллионов рублей в качестве взятки.
В конце прошлого года Асадуллаева осудили на 2 года и 8 месяцев колонии строгого режима за дачу взятки должностному лицу.
25 февраля следователи по особо важным делам ходатайствовал об освобождении экс-главы ТУАД из-под стражи. Суд ходатайство удовлетворил.
«Изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова М.В.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Железнодорожного суда.
Напомним, ранее стало известно, что расследование дела Михаила Чуманова завершено, и он начал знакомство с материалами дела.
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