Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Обвинённого во взяточничестве экс-главу ТУАД Чуманова освободили в Новосибирске

Фото Обвинённого во взяточничестве экс-главу ТУАД Чуманова освободили в Новосибирске
Фото Обвинённого во взяточничестве экс-главу ТУАД Чуманова освободили в Новосибирске

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Железнодорожный суд освободил бывшего руководителя Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова, который проходит по делу о получении взяток.

25 февраля Железнодорожный суд Новосибирской области изменил меру пресечения для экс-главы ТУАД Михаила Чуманова. С декабря 2020 года он содержался в следственном изоляторе.

По версии следствия, Чуманов через посредника получал взятки от предпринимателей, занятых в строительстве и ремонте автодорог в Новосибирской области. В деле есть информация о договоренности Чуманова и бизнесмена Самира Асадуллаева о передаче 5 миллионов рублей в качестве взятки.

Фото Обвинённого во взяточничестве экс-главу ТУАД Чуманова освободили в Новосибирске 2

В конце прошлого года Асадуллаева осудили на 2 года и 8 месяцев колонии строгого режима за дачу взятки должностному лицу.

25 февраля следователи по особо важным делам ходатайствовал об освобождении экс-главы ТУАД из-под стражи. Суд ходатайство удовлетворил.

«Изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова М.В.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Железнодорожного суда.

Напомним, ранее стало известно, что расследование дела Михаила Чуманова завершено, и он начал знакомство с материалами дела.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22992
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
16009
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
13968
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
12988
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11332
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8462
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
7884
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году