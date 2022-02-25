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Роскомнадзор ограничил доступ в Facebook

Фото Роскомнадзор ограничил доступ в Facebook
Фото Роскомнадзор ограничил доступ в Facebook

Pixabay.com

Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook из-за нарушений прав россиян.

Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook из-за блокировки соцсетью аккаунтов российских СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к социальной сети Facebook. Меры частичного ограничения начинают действовать с 25 февраля 2022 года. Ранее соцсеть активно блокировала аккаунты российских средств массовой информации. Генпрокуратура признала, что это нарушает основополагающие права и свободы человека, а также свободы граждан России.

Из-за массовой блокировки и цензуры аккаунтов российских СМИ РКН частично заблокировал доступ к Facebook.

Сегодня ФАС заявила, что проверит обоснованность резкого роста цен в российских магазинах техники и электроники. Из-за повышенного спроса торговые сети подняли цены сразу на 30 %.

Ранее Сиб.фм публиковал обзор главных событий военной операции на Украине. Сегодня российские военные заблокировали Киев с запада, Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки. В это же время ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, есть жертвы среди мирного населения.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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