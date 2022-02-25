Роскомнадзор ограничил доступ в Facebook

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Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook из-за нарушений прав россиян.

Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook из-за блокировки соцсетью аккаунтов российских СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к социальной сети Facebook. Меры частичного ограничения начинают действовать с 25 февраля 2022 года. Ранее соцсеть активно блокировала аккаунты российских средств массовой информации. Генпрокуратура признала, что это нарушает основополагающие права и свободы человека, а также свободы граждан России.

Из-за массовой блокировки и цензуры аккаунтов российских СМИ РКН частично заблокировал доступ к Facebook.

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