Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Сбер рассказал, какими возможностями обладают держатели карт после введения санкций

Фото Сбер рассказал, какими возможностями обладают держатели карт после введения санкций
Фото Сбер рассказал, какими возможностями обладают держатели карт после введения санкций

Фото: Сбер

На фоне санкций в отношении Сбера эксперты банка дали ответы на самые часто задаваемые вопросы о совершении транзакций, обмене валют, а также использовании банковских карт за рубежом.

Какие ограничения возникли после введения санкций?

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

Как купить или продать валюту?

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Могу ли я получить валюту со своего счета?

Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счёте, доступны по первому требованию.

Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.

Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

Будет ли работать приложение «СберБанк Онлайн»?

Да, мобильная и web-версия приложения «СберБанк Онлайн» работают, как и раньше.

Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

санкции
Сбербанк
валюта
банковские карты
денежные переводы
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22917
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15948
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
13895
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
12922
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11307
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8361
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
7860
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году