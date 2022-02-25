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Сбербанк изменил режим работы 26 и 27 февраля

Фото Сбербанк изменил режим работы 26 и 27 февраля
Фото Сбербанк изменил режим работы 26 и 27 февраля

Фото Густаво Зырянова

Отделения Сбербанка в выходные 26 и 27 февраля будут работать в режиме будних дней.

Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Все операции будут выполняться в обычном режиме. С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн" — уточнили там.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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