Сбербанк изменил режим работы 26 и 27 февраля

Фото Густаво Зырянова

Отделения Сбербанка в выходные 26 и 27 февраля будут работать в режиме будних дней.

Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка будут работать в режиме будних дней. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Все операции будут выполняться в обычном режиме. С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн" — уточнили там.