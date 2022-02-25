Спецоперация на Украине: последние новости на вечер 25 февраля

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Военная операция России на Украине – главное к этому часу.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию страны. Главные новости на вечер 25 февраля – в обзоре Сиб.фм.

Военные действия

Российские войска заблокировали Киев с запада, в городе работают сирены воздушной тревоги и перекрыты подъезды к правительственному кварталу. В Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения завершили блокирование Чернигова

Власти Херсонской области завили о потере контроля над переправой к Херсону.

Украинская сторона развертывает системы залпового огня в жилых кварталах, в том числе в Киеве и Харькове. В Минобороны отметили, что не будут наносить удары по жилым районам.

Президент России Владимир Путин отметил, что основные столкновения в ходе освободительной операции происходят с националистическими формированиями, а не с регулярными украинскими войсками. При этом нацисты на Украине действуют как террористы

Раненых украинских солдат, сложивших оружие, доставляют в больницы Луганска.

Политика и экономика

Дмитрий Песков рассказал, что украинская сторона взяла паузу о переговорах с Россией о нейтральном статусе Украины и выставляет системы залпового огня в жилых кварталах крупнейших украинских городов.

Путин обратился к украинским военным: «Берите власть в свои руки. Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Россия исключена из Совета Европы. Вице-спикер Госдумы Толстой отметил, что Россия остается самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен.

Позднее комитет министров Совета Европы заявил, что Россию из него не исключают, а приостанавливают ее права.

Страны ЕС договорились внести Путина и Лаврова в санкционный список. При этом запрета на их поездки не предполагается. Отключение России от SWIFT не входит в список санкций.

В МИД заявили, что Россия получила ноту МИД Украины с уведомлениеv о разрыве дипломатических отношений.

России запретили принимать участие в Евровидении.

ФАС проверит обоснованность резкого повышения цен в ряде российских магазинов.

Минфин отметил, что экономическая и финансовая ситуация в России остается стабильной. ЦБ не попал под санкции, там заявили, что у России есть серьезный запас прочности.

Жертвы

Украинские войска обстреляли школу в Горловке. В результате обстрелов погибли две учительницы.

В Минобороны рассказали, что подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик.