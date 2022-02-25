Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 25 февраля

Фото Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 25 февраля
Фото Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 25 февраля

Фото с сайта Минобороны РФ (носит иллюстративный характер)

Военная операция России на Украине – главное к этому часу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию страны. Главные новости на утро пятницы, 25 февраля – в обзоре Сиб.фм.

Военные действия

На территории Украины из строя выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры.

Сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 Вооружённых сил Украины.

Один российский штурмовик СУ-25 потерпел крушение. Причина падения самолёта – ошибка пилотирования.

Российские войска обеспечили выход к Херсону; разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров Крым.

Экономика и политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 дней.

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на готовность ввести санкции лично против президента России Владимира Путина, но переговоров с главой РФ не планирует.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов допустил, что санкции со стороны Евросоюза могут коснуться вопроса выдачи виз для рядовых россиян.

Тем временем в России

В Ростовской области зафиксировано попадание 14 снарядов, запущенных с территории Украины, возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном комитете РФ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22767
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15833
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
13664
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
12812
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11260
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8140
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
7816
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году