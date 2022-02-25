Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 25 февраля

Фото с сайта Минобороны РФ (носит иллюстративный характер)

Военная операция России на Украине – главное к этому часу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию страны. Главные новости на утро пятницы, 25 февраля – в обзоре Сиб.фм.

Военные действия

На территории Украины из строя выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры.

Сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 Вооружённых сил Украины.

Один российский штурмовик СУ-25 потерпел крушение. Причина падения самолёта – ошибка пилотирования.

Российские войска обеспечили выход к Херсону; разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров Крым.

Экономика и политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 дней.

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на готовность ввести санкции лично против президента России Владимира Путина, но переговоров с главой РФ не планирует.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов допустил, что санкции со стороны Евросоюза могут коснуться вопроса выдачи виз для рядовых россиян.

Тем временем в России

В Ростовской области зафиксировано попадание 14 снарядов, запущенных с территории Украины, возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном комитете РФ.