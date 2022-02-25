Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 25 февраля

Фото с сайта Минобороны РФ (носит иллюстративный характер)
Военная операция России на Украине – главное к этому часу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию страны. Главные новости на утро пятницы, 25 февраля – в обзоре Сиб.фм.
На территории Украины из строя выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры.
Сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 Вооружённых сил Украины.
Один российский штурмовик СУ-25 потерпел крушение. Причина падения самолёта – ошибка пилотирования.
Российские войска обеспечили выход к Херсону; разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 дней.
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на готовность ввести санкции лично против президента России Владимира Путина, но переговоров с главой РФ не планирует.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов допустил, что санкции со стороны Евросоюза могут коснуться вопроса выдачи виз для рядовых россиян.
В Ростовской области зафиксировано попадание 14 снарядов, запущенных с территории Украины, возбуждены уголовные дела, сообщили в Следственном комитете РФ.
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