В Новосибирске объяснили запрет смартфонов для военнослужащих

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил запрет для военнослужащих на использование смартфонов и ведение социальных сетей в армии.

Военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев рассказал, почему военным нельзя пользоваться социальными сетями. По его словам, открытость военнослужащих не должна влиять на оборонную способность государства. Об этом он рассказал журналистам «МК в Новосибирске».

Комиссар Кудрявцев объяснил, что призывники не могут вести никакие социальные сети, так как в воинских частях им запрещается использовать телефоны с расширенными мультимедийными возможностями.

«Это сделано по простой причине, – объясняет Кудрявцев. – Несколько лет назад мы сталкивались со случаями, когда военнослужащие сделали фото на фоне техники, а потом эти фото появились в жёлтой прессе с заголовками о том, что Россия на кого-то там напала. К тому же не секрет, что современные смартфоны позволяют отслеживать геопозицию, а военные манёвры носят закрытый характер».

Однако военный комиссар уточнил, что это вовсе не значит, что солдатам нельзя связываться с родными и близкими. Им разрешается иметь обычные сотовые телефоны, в которых нет камер и интернета.

Напомним, ранее в Новосибирске наказали военного за трансляцию в TikTok из воинской части. Мужчина в прямом эфире показал армейские будни.