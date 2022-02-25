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В Новосибирске студента задержали за флаг Украины в окне общежития

Фото В Новосибирске студента задержали за флаг Украины в окне общежития
Фото В Новосибирске студента задержали за флаг Украины в окне общежития

Фото: Алексей Лукоянов / «АиФ-Новосибирск»

Студент НГУ вывесил в окне комнаты общежития № 7 флаг Украины и был задержан.

Студент третьего курса факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) вечером 24 февраля вывесил в окне своей комнаты в общежитии № 7 флаг Украины и попал в полицию, пишет «Тайга.инфо».

Со слов учащегося, перед задержанием к нему подошёл заведующий общежитием и предупредил, что флаг в окне нарушает внутренние правила.

По факту инцидента в вузе начали проверку, в ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что «информация уточняется».

Напомним, ранее в отношении жителя Красноярска возбудили уголовное дело за размещение нацистской символики на флаге РФ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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полиция
НГУ
Новосибирск
студент
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