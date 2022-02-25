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В Новосибирске трое мужчин и десять женщин умерли от COVID-19 за сутки

Фото В Новосибирске трое мужчин и десять женщин умерли от COVID-19 за сутки
Фото В Новосибирске трое мужчин и десять женщин умерли от COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова

По данным на 25 февраля, ещё 13 человек скончались за сутки от коронавируса в Новосибирской области.

В Новосибирской области выявлено ещё 4 796 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 627 детей. Об этом 25 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки от COVID-19 скончались ещё тринадцать пациентов.

«Среди них трое мужчин в возрасте 70 лет, 82 лет, 86 лет и десять женщин 59 лет, 64 лет, 73 лет, 74 лет, 67 лет, 77 лет, 87 лет, 84 лет, 88 лет, 94 лет», – сообщили в оперштабе.

По данным на 25 февраля, в отделениях реанимации находятся 335 человек. 46 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе от коронавируса умерли 4 945 человек.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 206 102 случая коронавируса, среди заболевших 29 591 ребёнок.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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