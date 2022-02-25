В Новосибирске запустят первый в Сибири комплекс очистки ливневых вод за 1,4 млрд рублей

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В Новосибирске начнет работу первый за Уралом централизованный комплекс очистки ливневых вод за 1,4 млрд рублей.

Летом 2022 года в Новосибирске запустят новый централизованный комплекс очистки ливневых вод стоимостью в 1,4 млрд рублей. Сейчас такие сооружения есть только в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии.

«Мы создаем в Новосибирске систему ливневой канализации. У нас порядка 100 выпусков в Обь, нужно организовывать их очистку. Для приема воды уже построен коллектор длиной практически в 2 километра. Объем сооружений рассчитан на 10 тысяч кубометров воды, залповый выброс – 3 900 литров в секунду», – заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города рассказал, что новые очистные сооружения предусматривают пять этапов очистки воды, в том числе угольные фильтры и облучение ультрафиолетом. Это значительно улучшит качество воды, которая поступает в Обь.

Сейчас подобные сооружения есть только в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Новосибирск стал первым городом за Уралом, который строит централизованный комплекс очистки ливневых стоков.

Стоимость строительства сооружения составляет 1,4 млрд рублей. Основные средства на строительство выделены из федерального бюджета, задействованы также городской и областной бюджеты.