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Военный вертолёт завис над Новосибирском

Фото Военный вертолёт завис над Новосибирском
Фото Военный вертолёт завис над Новосибирском

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Новосибирска запечатлели военный вертолёт, который завис над центром города.

Над Новосибирском на малой высоте завис военный вертолёт. Жители города делятся снимками и видеозаписями в соцсетях.

Серия фотографий опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На снимках запечатлён большой военный вертолёт, который на малой высоте завис над площадью Ленина, над НОВАТом. Позже он был замечен над отелем DOMINA на проспекте Димитрова.

Пользователи бурно отреагировали на появление военной техники в центре города. Многие связали активность военных с операцией российской армии по демилитаризации Украины, однако выразили недоумение, поскольку «до Киева далеко». Большинство новосибирцев при этом отнеслись к полёту равнодушно: они напомнили, что над городом часто летает и военная, и гражданская авиация, поэтому «ничего удивительного в этом нет».

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал дайджест новостей, связанных с военной операцией российских войск на Украине, актуальный на утро 25 февраля.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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