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Астролог рассказала, когда закончится военный конфликт на Украине.

Астролог Людмила Коссович в беседе с журналистами заявила, что конфликт на Украине может завершиться нескоро.

«Весь 2022 год неспокойный и конфликтный. Кратким перемирием, которое может произойти ближе к марту, ситуация не закончится», – заявила Людмила Коссович.

Прогнозы астролога Коссович воплощаются в реальность с поразительной точностью. Например, она предсказала болезнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского и обморожение финского спортсмена Рени Линдхольма на Олимпиаде в Пекине. Эксперт рассказала «МК в Новосибирске», когда закончится конфликт на Украине и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Структуру карты Украина образует божество Косвенное богатство в земной ветви – Обезьяна. Структура карты нестабильна, так как там расположился Тигр – согласно базцы, Тигр и Обезьяна всегда сталкиваются. На практике это может означать метания руководства страны, непродуманность решений и поиск выгоды, который, однако, приводит к финансовому краху.

Февральский прогноз для страны предполагает кардинальные перемены и резкое изменение положения дел. Примечательно, что перемены несут с собой военные.

Пока нельзя сказать с точностью до дня, когда завершится конфликт на Украине, однако уже понятно, что развязка ситуации произойдет ближе к марту. Важно, что 24 февраля этого года в карте Украине ознаменован позицией разрушения – именно в этот день началась освободительная операция России на Украине.

Стабилизация ситуации возможна в период со 2 марта. Согласно базцы, март может стать месяцем перемирия в затяжном конфликте.