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Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине

Фото Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
Фото Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине

Pixabay.com

Астролог рассказала, когда закончится военный конфликт на Украине.

Астролог Людмила Коссович в беседе с журналистами заявила, что конфликт на Украине может завершиться нескоро.

«Весь 2022 год неспокойный и конфликтный. Кратким перемирием, которое может произойти ближе к марту, ситуация не закончится», – заявила Людмила Коссович.

Прогнозы астролога Коссович воплощаются в реальность с поразительной точностью. Например, она предсказала болезнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского и обморожение финского спортсмена Рени Линдхольма на Олимпиаде в Пекине. Эксперт рассказала «МК в Новосибирске», когда закончится конфликт на Украине и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Структуру карты Украина образует божество Косвенное богатство в земной ветви – Обезьяна. Структура карты нестабильна, так как там расположился Тигр – согласно базцы, Тигр и Обезьяна всегда сталкиваются. На практике это может означать метания руководства страны, непродуманность решений и поиск выгоды, который, однако, приводит к финансовому краху.

Февральский прогноз для страны предполагает кардинальные перемены и резкое изменение положения дел. Примечательно, что перемены несут с собой военные.

Пока нельзя сказать с точностью до дня, когда завершится конфликт на Украине, однако уже понятно, что развязка ситуации произойдет ближе к марту. Важно, что 24 февраля этого года в карте Украине ознаменован позицией разрушения – именно в этот день началась освободительная операция России на Украине.

Стабилизация ситуации возможна в период со 2 марта. Согласно базцы, март может стать месяцем перемирия в затяжном конфликте.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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