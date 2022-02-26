Новый матч по хоккею на НХЛ, кубок мира по лыжным гонкам и турнир АСА – Букуев против Акопяна: главные трансляции на «Матч ТВ» 26 февраля

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В субботу, 26 февраля, спортивным болельщикам точно не придётся скупать – на телеканале «Матч ТВ» будут показывать самые разные соревнования. Сегодня в меню среди трансляций – чемпионат России по волейболу, новый матч НХЛ сезона 2021/22, лыжные гонки среди юниоров и долгожданный бой по смешанным единоборствам: Имран Букуев против Арена Акопяна. Полное расписание – в материале Сиб.фм.
05:00 Все на Матч! Прямая трансляция
05:50 РецепТура
06:15 Все о главном
06:40 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород) — "Локомотив" (Новосибирск)
07:40 Новости
07:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария" (Германия) — ЦСКА (Россия)
09:00 Хоккей. НХЛ 2021/22: "Колорадо Эвеланш" — "Виннипег Джетс". Прямая трансляция
10:00 Хоккей. НХЛ 2021/22: "Колорадо Эвеланш" — "Виннипег Джетс". Прямая трансляция
11:35 Новости
11:40 Все на Матч! Прямая трансляция
12:35 Новости
12:40 Смешарики
13:25 Деньги на двоих
15:50 Новости
15:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Трансляция из Норвегии. Прямая трансляция
17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция
18:45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Финал. Трансляция из Норвегии. Прямая трансляция
19:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция
21:30 На лыжи с Еленой Вяльбе
21:50 Все на Матч! Прямая трансляция
22:25 Новости
22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) — ЦСКА. Прямая трансляция
01:00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Мужчины. Трансляция из США. Прямая трансляция
02:15 Смешанные единоборства. ACA. Имран Букуев против Арена Акопяна. Трансляция из Москвы. Прямая трансляция
03:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция
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