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Новый матч по хоккею на НХЛ, кубок мира по лыжным гонкам и турнир АСА – Букуев против Акопяна: главные трансляции на «Матч ТВ» 26 февраля

Фото Новый матч по хоккею на НХЛ, кубок мира по лыжным гонкам и турнир АСА – Букуев против Акопяна: главные трансляции на «Матч ТВ» 26 февраля
Фото Новый матч по хоккею на НХЛ, кубок мира по лыжным гонкам и турнир АСА – Букуев против Акопяна: главные трансляции на «Матч ТВ» 26 февраля

Фото pixabay.com

В субботу, 26 февраля, спортивным болельщикам точно не придётся скупать – на телеканале «Матч ТВ» будут показывать самые разные соревнования. Сегодня в меню среди трансляций – чемпионат России по волейболу, новый матч НХЛ сезона 2021/22, лыжные гонки среди юниоров и долгожданный бой по смешанным единоборствам: Имран Букуев против Арена Акопяна. Полное расписание – в материале Сиб.фм.

05:00 Все на Матч! Прямая трансляция

05:50 РецепТура

06:15 Все о главном

06:40 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород) — "Локомотив" (Новосибирск)

07:40 Новости

07:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария" (Германия) — ЦСКА (Россия)

09:00 Хоккей. НХЛ 2021/22: "Колорадо Эвеланш" — "Виннипег Джетс". Прямая трансляция

10:00 Хоккей. НХЛ 2021/22: "Колорадо Эвеланш" — "Виннипег Джетс". Прямая трансляция

11:35 Новости

11:40 Все на Матч! Прямая трансляция

12:35 Новости

12:40 Смешарики

13:25 Деньги на двоих

15:50 Новости

15:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Трансляция из Норвегии. Прямая трансляция

17:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция

18:45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Финал. Трансляция из Норвегии. Прямая трансляция

19:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финал. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция

21:30 На лыжи с Еленой Вяльбе

21:50 Все на Матч! Прямая трансляция

22:25 Новости

22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) — ЦСКА. Прямая трансляция

01:00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Мужчины. Трансляция из США. Прямая трансляция

02:15 Смешанные единоборства. ACA. Имран Букуев против Арена Акопяна. Трансляция из Москвы. Прямая трансляция

03:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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