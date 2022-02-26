«Россия выйдет из конфликта победительницей»: рассекречено предсказание Нострадамуса о войне в 2022 году

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Известные астрологи и ясновидящие при своей жизни пророчили многие события на 2022 год. В большинстве предсказаний было сказано про войну.

Один из страшных прогнозов, который коснётся всего мира, дал Нострадамус. Он говорил о том, что планету накроет тьма, которая принесёт климатические катастрофы и приведёт к масштабным военным конфликтам.

Помимо этого, предсказатель говорил и о смертельном вирусе, который выйдет из-под контроля. Он считал, что в 2022 году многие люди станут жертвами выходцев из исламских государств, живущих в Европе.

Другой известный астролог Вольф Мессинг обещал миру экономический кризис, но вместе с тем – разрешение ситуации уже к концу 2022 года. По его словам, пандемия поменяет государственное устройство и приведёт к расширению российских границ.

А провидица Ванга пророчила изменения в климате, которые приведут к голоду. Также ясновидящая говорила о том, что вскоре лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

По предсказанию Ванги, все те, кто отвернулся от России, должны вернуться в новом обличье. Помимо этого, она утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

О тяжёлых временах говорила и святая Матрона. Людям придётся столкнуться с многими потерями, сообщает Rsute.

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