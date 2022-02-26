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общество

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин уехал на Донбасс в лагерь беженцев

Фото Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин уехал на Донбасс в лагерь беженцев
Фото Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин уехал на Донбасс в лагерь беженцев

Фото с сайта Государственной думы РФ

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин побывал в лагере беженцев на Донбассе.

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин съездил на Донбасс и рассказал СМИ, как обстоит ситуация в приграничных с Украиной регионах.

Член Совфеда РФ, Герой России Александр Карелин вернулся в Новосибирск из Донбасса 26 февраля. Он рассказал, что в лагере беженцев большая часть – это дети, которые все эти годы росли в подвалах из-за постоянных обстрелов мирного населения украинскими войсками.

Россия была обречена признать независимость ЛДНР, потому что жители республик пережили настоящую гуманитарную катастрофу. Карелин отметил, что российские войска защищают «таких же людей, как мы», поэтому не нужно ставить на аватарки в соцсетях флаги. Лучшее, что можно сделать – это понять, что жители ЛДНР пострадали за свое желание говорить на русском языке, за свою принадлежность к православному Московскому патриархату.

«Если бы вы видели расстрелянные на Донбассе братские могилы... такое ощущение, что специально по ним били. А это же наша общая история», – сказал Карелин в беседе с «МК в Новосибирске».

Он добавил, что освободительная операция России на земле Донбасса была неминуема. Истории войны на Донбассе – это история людей и семей.

«Вчера мужчина пришел на переход, принес двоих детей нашим военным, сказал, что тетка живет в Новосибирской области. Отдал, оставил адреса и сказал, поеду отстаивать родную землю. Об этом мне рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников», – вспомнил Карелин.

Сейчас добровольны работают на приграничных территориях. Они помогают всем, кто не может самостоятельно перейти границу, например, обеспечивают инвлидными колясками маломобильных граждан.

При этом российские войска применяют оружие исключительно в отношении объектов, которые наносят урон ДНР и ЛНР. По мирным объектам не ведется никакой стрельбы. А вот ВСУ начали обстрел аэропорт Донецка в тот момент, когда Александр Карелин уезжал из Донбасса. Однако сенатор уверен, что еще не раз туда вернется.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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