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Шестидневная рабочая неделя в марте 2022: как работаем 5, 6, 7 и 8 марта

Фото Шестидневная рабочая неделя в марте 2022: как работаем 5, 6, 7 и 8 марта
Фото Шестидневная рабочая неделя в марте 2022: как работаем 5, 6, 7 и 8 марта

Фото: pixabay.com

Каникулы для россиян начнутся уже в марте. Однако перед ними предстоит шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта. При этом 5 число будет официальным сокращённым днём, так как эта суббота будет предпраздничной. После неё начнутся продолжительные выходные, и россияне будут отдыхать в период с 6 по 8 марта включительно.

Календарь выходных и праздничных дней уже был официально утверждён Правительством РФ. В 2022 году предстоит 247 рабочих и 118 выходных дней.

Выходные и праздничные дни в РФ определяются статьёй 112 Трудового кодекса. Международный женский день, который каждый год отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 Марта, и переносятся ли выходные.

Фото Шестидневная рабочая неделя в марте 2022: как работаем 5, 6, 7 и 8 марта 2

В связи с тем, что 8 марта в 2022 году приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян ждут трёхдневные выходные дни с 6 по 8 марта.

Предстоящие выходные дни в марте:

  • 6–8 марта;
  • 12–13 марта;
  • 19–20 марта;
  • 26–27 марта.

Фото Шестидневная рабочая неделя в марте 2022: как работаем 5, 6, 7 и 8 марта 3

Напомним, что следующие выходные будут в мае. Они начнутся с 30 апреля по 3 мая, а вторые майские каникулы будут еще длиннее – с 7 по 10 мая. Кроме того, выходные 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая. Выходные в июне продлятся с 11 по 13 число, а потом в ноябре с 4 по 6 число.

Ранее, Сиб.фм писал о том, как порадовать любимых на 8 Марта. Метеорологи предупредили о серии магнитных бурь в марте, а также с 1 марта 2022 года в Новосибирской области отменили QR-коды в салонах красоты.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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каникулы
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Новосибирская область
8 марта
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