Шестидневная рабочая неделя в марте 2022: как работаем 5, 6, 7 и 8 марта

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Каникулы для россиян начнутся уже в марте. Однако перед ними предстоит шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта. При этом 5 число будет официальным сокращённым днём, так как эта суббота будет предпраздничной. После неё начнутся продолжительные выходные, и россияне будут отдыхать в период с 6 по 8 марта включительно.

Календарь выходных и праздничных дней уже был официально утверждён Правительством РФ. В 2022 году предстоит 247 рабочих и 118 выходных дней.

Выходные и праздничные дни в РФ определяются статьёй 112 Трудового кодекса. Международный женский день, который каждый год отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 Марта, и переносятся ли выходные.

В связи с тем, что 8 марта в 2022 году приходится на вторник, правительство приняло решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян ждут трёхдневные выходные дни с 6 по 8 марта.

Предстоящие выходные дни в марте:

6–8 марта;

12–13 марта;

19–20 марта;

26–27 марта.

Напомним, что следующие выходные будут в мае. Они начнутся с 30 апреля по 3 мая, а вторые майские каникулы будут еще длиннее – с 7 по 10 мая. Кроме того, выходные 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая. Выходные в июне продлятся с 11 по 13 число, а потом в ноябре с 4 по 6 число.

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