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ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные

Фото ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
Фото ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Отделения ВТБ для обслуживания клиентов будут внеурочно работать в выходные дни. Это позволит в полной мере удовлетворить потребности клиентов в банковских услугах, в том числе в обслуживании сбережений в валюте и валютно-обменных операциях.

Интересы клиентов остаются приоритетными для ВТБ, поэтому банк принял решение изменить режим работы офисов в выходные дни. В субботу по всей России дополнительно откроются и будут работать сотни отделений ВТБ – в Москве и других регионах России. Точки продаж будут работать для обслуживания и в воскресенье.

Клиентам будет доступен привычный набор финансовых услуг, включая обмен валюты и операции по сберегательным продуктам, в том числе в иностранной валюте. Список и график работы офисов будет обновляться на сайте банка.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Банк обеспечен необходимым запасом валюты и готов удовлетворить потребности клиентов в полном объеме.

Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Все рекомендации, официальные сообщения и актуальные вопросы доступны клиентам и партнерам ВТБ на сайте банка.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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