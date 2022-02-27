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общество

Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине

Фото Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
Фото Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине

Фото с сайта pixabay.com

Павел Дуров сообщил о допустимом ограничении работы Telegram-каналов в России и Украине во время конфликта.

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов в России и Украине в то время, пока продолжается военная спецоперация.

«Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность», —

цитирую создателя мессенджера РИА Новости.

Также Павел Дуров призвал пользователей платформы с российской и украинской стороны с осторожностью относиться к данным, которые распространяются внутри каналов.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», — подчеркнул предприниматель.

По словам Павла Дурова, в случае масштабирования текущей ситуации работа каналов в мессенджере может быть ограничена.

«В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — приводят слова Дурова в своём Telegram-канале РИА Новости.

UPD: Павел Дуров заявил, что отключения Telegram-каналов больше не планируется. Такое решение он принял после большого обращения пользователей мессенджера: они заявили, что Telegram сейчас остаётся для них единственным источником информации.

«В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — цитирует Дурова РИА Новости.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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