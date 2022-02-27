Масленица 2022: дата начала, традиции и значение праздника

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На протяжении Масленичной недели, люди по традиции выпекали как можно больше блинов, чтобы угостить ими всех близких и соседей. А в завершении праздника жители сжигали чучело, чтобы урожай в следующем году был хорош.

До сих пор у православных граждан сохраняется традиция выпекания блинов в праздник Масленицы. Раньше предки верили в то, что блин символизирует солнце, так как внешне они похожи по форме и цвету. Также издавна существует поверье о том, что хранительницы очага должны испечь как можно больше блинчиков, чтобы год был полон солнечный дней.

Кроме того, в Масленичную неделю важно ходить друг к другу в гости, чтобы отведать порцию свежеиспеченных блинов и других блюд. А в конце праздничных гуляний люди сжигали чучело зимы.

В 2022 году первый день Масленицы выпадает на 28 февраля. В этот день было приняло отправлять жён своих сыновей в гости к родителям, а вечером самим навещать родню. Важно знать, что в этот день ни в коем случае нельзя обижать своих сватов, поэтому важно позаботиться о том, чтобы они были сыты.

Ещё за неделю до торжества люди начинали строить оборудования для развлекательных мероприятий. А уже в первый день блинной недели достраивали их, например, устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Всё старались сделать как можно быстрее, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

В понедельник, первый блин всегда отдавали неимущим, чтобы те смогли помянуть души усопших родственников.

Главным днём также является и Прощёное воскресение, которое выпадает на 6 марта. В этот день совершалось заговенье перед Великим постом. Православные просят прощения друг у друга, а в ответ слышат «Бог простит, и я прощаю».

Помимо этого, в эту дату было принято поминать усопших и посещать кладбища. Важно отметить, что это был последний день, когда в пищу можно было употреблять продукты животного происхождения. Всю праздничную еду, которую наготовили в течение недели, нужно было доесть. Остатки или раздавали нищим, или сжигали – дурной приметой считалось выбросить еду или дать ей пропасть.

А днём все верующие ходили в баню, после чего вечером они собирались на площади для традиционного сжигания чучела Масленицы. Пепел, который оставался после сожжения, необходимо рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай.

Ранее, Сиб.фм писал о том, когда начинать печь блины. Как праздновали Масленицу-2021 в Новосибирске и Бердске, а также как принято отмечать третий день блинной недели.