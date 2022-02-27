Отборочный турнир на ЧМ-2023 по баскетболу, кубок мира по лыжным гонкам, бой Дариуша против Махачева в США - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 27 февраля

ФОТО PIXABAY.COM
Спортивные состязания, в отличии от Олимпиады, не заканчиваются: поэтому болельщикам всегда есть ради чего остаться дома в воскресный день. Публикуем программу главных спортивных трансляций Матч ТВ на 27 февраля 2022 года.
11:55 Смешанные единоборства. UFC. Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. Трансляция из США
12:55 Новости
13:00 На лыжи с Еленой Вяльбе
13:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция
14:50 Все на Матч! Прямая трансляция
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" — "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция
19:00 Все на Матч! Прямая трансляция
19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. "Челси" — "Ливерпуль". Прямая трансляция
21:45 Новости
21:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Наполи". Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция
02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из США
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — "Барселона" (Испания).
04:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Нидерланды — Россия
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают