Отборочный турнир на ЧМ-2023 по баскетболу, кубок мира по лыжным гонкам, бой Дариуша против Махачева в США - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 27 февраля

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Спортивные состязания, в отличии от Олимпиады, не заканчиваются: поэтому болельщикам всегда есть ради чего остаться дома в воскресный день. Публикуем программу главных спортивных трансляций Матч ТВ на 27 февраля 2022 года.

11:55 Смешанные единоборства. UFC. Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. Трансляция из США

12:55 Новости

13:00 На лыжи с Еленой Вяльбе

13:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция

14:50 Все на Матч! Прямая трансляция

15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция

16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" — "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция

19:00 Все на Матч! Прямая трансляция

19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. "Челси" — "Ливерпуль". Прямая трансляция

21:45 Новости

21:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Наполи". Прямая трансляция

00:45 Все на Матч! Прямая трансляция

01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция

02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из США

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — "Барселона" (Испания).

04:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Нидерланды — Россия