В Новосибирске микроминиатюрист Анискин уместил букву Z в игольное ушко

Видео и скриншот из публикации Владимира Анискина
Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин вместил в ушко иглы букву Z с надписью.
Известный в Новосибирске мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин поместил в игольное ушко букву Z вместе с надписью «Работайте, братья!». Видео готовой работы он опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Публикацию он сопроводил словами поддержки: «Сегодня День сил специальных операций. Работайте, братья! Бог в помощь». Мастер отметил, что в своей работе использовал порох, взятый из сохранившегося боевого патрона.
При этом на данный момент точное значение буквы Z, которую впервые увидели на российской военной технике во время спецоперации в Украине, до сих пор остаётся неизвестным.
Ранее Сиб.фм рассказывал о ещё одной работе новосибирского микроминиатюриста. В январе Владимир Анискин создал в игольном ушке розу, которая состоит из 30 крохотных деталей.
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