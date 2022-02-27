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В Новосибирске микроминиатюрист Анискин уместил букву Z в игольное ушко

Фото В Новосибирске микроминиатюрист Анискин уместил букву Z в игольное ушко
Фото В Новосибирске микроминиатюрист Анискин уместил букву Z в игольное ушко

Видео и скриншот из публикации Владимира Анискина

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин вместил в ушко иглы букву Z с надписью.

Известный в Новосибирске мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин поместил в игольное ушко букву Z вместе с надписью «Работайте, братья!». Видео готовой работы он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

Публикацию он сопроводил словами поддержки: «Сегодня День сил специальных операций. Работайте, братья! Бог в помощь». Мастер отметил, что в своей работе использовал порох, взятый из сохранившегося боевого патрона.

При этом на данный момент точное значение буквы Z, которую впервые увидели на российской военной технике во время спецоперации в Украине, до сих пор остаётся неизвестным.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ещё одной работе новосибирского микроминиатюриста. В январе Владимир Анискин создал в игольном ушке розу, которая состоит из 30 крохотных деталей.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Владимир Анискин
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