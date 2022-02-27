В Новосибирской области 17-летний подросток избил полицейского

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который напал на сотрудника полиции в ответ на просьбу пройти в служебный автомобиль.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который применил насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 24 февраля в Сузунском районе области. По данным следствия, сотрудник предложил юноше пройти в служебный автомобиль для дальнейших разбирательств, но тот на законные требования ответил агрессией.

"Фигурант нанес ему (полицейскому, — ред.) множественные удары руками и ногами по голове. Преступные действия злоумышленника были пресечены находящимися на месте другими сотрудниками полиции", — уточнили в СУ СКР.

Сейчас 17-летний новосибирец находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти.