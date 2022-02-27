"Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым, "Давай поженимся" и бой UFC Дариуш против Махачева - что посмотреть по ТВ 27 февраля

Тем, кто решил провести воскресенье, 27 февраля, на диване, скучать не придётся: ТВ-эфир богат на художественные фильмы, спортивные трансляции и аналитические программы.

Программа передач на воскресенье, 27 февраля, — самое интересное.

Первый канал

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 Как долго я тебя искала...

15:00 Ширли-Мырли

17:45 Концерт Максима Галкина

19:05 Две звезды. Отцы и дети. Финал.

21:00 Время

22:00 Уроки фарси

00:30 Горький привкус любви, или Список Фрау Шиндлер

01:30 Наедине со всеми

02:15 Модный приговор

03:05 Давай поженимся!

03:50 Мужское/Женское.

Россия-1

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Парад юмора

13:50 Точка кипения

17:50 Танцы со звездами

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

01:30 Маша и Медведь

03:15 Жизнь после жизни.

Матч-ТВ

11:55 Смешанные единоборства. UFC. Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. Трансляция из США

12:55 Новости

13:00 На лыжи с Еленой Вяльбе

13:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция

14:50 Все на Матч! Прямая трансляция

15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция

16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" — "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция

19:00 Все на Матч! Прямая трансляция

19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. "Челси" — "Ливерпуль". Прямая трансляция

21:45 Новости

21:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Наполи". Прямая трансляция

00:45 Все на Матч! Прямая трансляция

01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция

02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из США

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — "Барселона" (Испания).

04:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Нидерланды — Россия.

ТНТ

9:30 Однажды в России. Спецдайджест.

10:20 Однажды в России. Спецдайджест.

11:20 Однажды в России. Спецдайджест.

12:20 Однажды в России. Спецдайджест.

13:20 Однажды в России. Спецдайджест.

14:25 Однажды в России. Спецдайджест.

14:50 Жара

16:50 Холоп

19:00 Звезды в Африке. 1-я серия.

20:30 Камеди Клаб. 687-я серия.

21:00 Камеди Клаб. 688-я серия.

22:00 Камеди Клаб. 689-я серия.

23:00 Stand Up. 213-я серия.

00:00 Мой шпион

01:45 Марс атакует!

03:25 Импровизация. 100-я серия.

04:10 Импровизация. 101-я серия.