"Воскресный вечер" с Владимиром Соловьёвым, "Давай поженимся" и бой UFC Дариуш против Махачева - что посмотреть по ТВ 27 февраля

Тем, кто решил провести воскресенье, 27 февраля, на диване, скучать не придётся: ТВ-эфир богат на художественные фильмы, спортивные трансляции и аналитические программы.
Программа передач на воскресенье, 27 февраля, — самое интересное.
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Как долго я тебя искала...
15:00 Ширли-Мырли
17:45 Концерт Максима Галкина
19:05 Две звезды. Отцы и дети. Финал.
21:00 Время
22:00 Уроки фарси
00:30 Горький привкус любви, или Список Фрау Шиндлер
01:30 Наедине со всеми
02:15 Модный приговор
03:05 Давай поженимся!
03:50 Мужское/Женское.
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Парад юмора
13:50 Точка кипения
17:50 Танцы со звездами
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
01:30 Маша и Медведь
03:15 Жизнь после жизни.
11:55 Смешанные единоборства. UFC. Бенэил Дариуш против Ислама Махачева. Трансляция из США
12:55 Новости
13:00 На лыжи с Еленой Вяльбе
13:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция
14:50 Все на Матч! Прямая трансляция
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии. Прямая трансляция
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" — "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция
19:00 Все на Матч! Прямая трансляция
19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. "Челси" — "Ливерпуль". Прямая трансляция
21:45 Новости
21:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Наполи". Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США. Прямая трансляция
02:05 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из США
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — "Барселона" (Испания).
04:30 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Нидерланды — Россия.
9:30 Однажды в России. Спецдайджест.
10:20 Однажды в России. Спецдайджест.
11:20 Однажды в России. Спецдайджест.
12:20 Однажды в России. Спецдайджест.
13:20 Однажды в России. Спецдайджест.
14:25 Однажды в России. Спецдайджест.
14:50 Жара
16:50 Холоп
19:00 Звезды в Африке. 1-я серия.
20:30 Камеди Клаб. 687-я серия.
21:00 Камеди Клаб. 688-я серия.
22:00 Камеди Клаб. 689-я серия.
23:00 Stand Up. 213-я серия.
00:00 Мой шпион
01:45 Марс атакует!
03:25 Импровизация. 100-я серия.
04:10 Импровизация. 101-я серия.
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