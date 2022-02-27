Жители Новосибирска возмутились сливом отходов в 1-ю Ельцовку

Фото и видео из публикации на «АСТ-54»

Новосибирцы пожаловались на слив отходов в реку 1-я Ельцовка, протекающую в Заельцовском районе.

Одна из жительниц города возмутилась сливом отходов в реку 1-я Ельцовка — река длиной девять километров протекает в Заельцовском районе и впадает в Обь. По словам женщины, описанная ею ситуация произошла утром 25 февраля около дома на Дениса Давыдова, 11.

Фотографии, сделанные сибирячкой, опубликовали в сообществе «АСТ-54». Она уточнила, что разговаривала с рабочим, на жилете которого значилась надпись «Горводоканал». Женщина указала: мужчина убеждал её, что из машины идёт чистая вода. Назвать свою организацию в беседе с жительницей рабочий отказался, а после замечаний «»быстро ретировался, оставив следы преступления».

«В этом месте реки плавают утки, водоём и так находится в ужасном состоянии — весь захламлён, никому нет дела! Удивляет наглость: средь бела дня, ничего не боясь, сливают отходы!», — такими словами женщина сопроводила присланные ею фотоснимки.

Другие новосибирцы в комментариях к публикации поделились своими версиями, что могли сливать из машины.

«Вполне возможно, что это не канализация, они ведь не только канализацию откачивают, но и порыв на трубопроводе, затопление», «Машина откачки, варианты содержимого могут быть разные: от ила, кизельгура до осветленных вод с очистных сооружений», «Это аварийная горводоканала, каныгу она не качает, это вода с колодца или коллектора водопроводного», —

предположили жители города.

В декабре 2021 года новосибирцы жаловались на незаконный слив нечистот в ливневую канализацию, которая впадает в Обь.