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общество

6-летняя девочка получила травму головы из-за падения наледи с крыши

Фото 6-летняя девочка получила травму головы из-за падения наледи с крыши
Фото 6-летняя девочка получила травму головы из-за падения наледи с крыши

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Управляющую компанию привлекут к ответственности после падения наледи с крыши на 6-летнюю девочку, которая получила черепно-мозговую травму в результате инцидента.

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после падения наледи на 6-летнюю девочку. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Несчастный случай произошёл 13 января рядом со зданием Детского досугового центра. В этот день мама с дочкой стояли под кровлей, когда с крыши неожиданно рухнул снег. Наледь упала прямо на 6-летнюю девочку. Сначала ребёнка отвезли домой, но вечером ей стало плохо. Позднее медики заключили, что девочка получила черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Домоуправляющую компанию привлекут к ответственности, также её действиям дадут юридическую оценку. Примечательно, что УК находится в том же здании, где и произошёл инцидент.

Напомним, что в Новосибирской области в связи с потеплением власти предупредили об опасности схода снега и наледи с крыш. Поэтому в регионе ведётся активная работа по очистке кровель зданий и вывозится снег с улиц города.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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