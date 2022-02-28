«Аэрофлот» отменил все полёты в США

Фото с сайта компании «Аэрофлот»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все запланированные полёты в Соединённые Штаты Америки.

Самолёты российской авиакомпании «Аэрофлот» не будут выполнять рейсы в направлении США. Ранее рейс Москва – Нью-Йорк на подлёте к Америке развернулся и полетел обратно.

Также были отменены рейсы в Мексику, на Кубу и в Доминиканскую Республику.

Напомним, 28 февраля Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России.