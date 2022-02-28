Что обозначает буква Z на российской военной технике

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Пользователи Сети всё чаще стали замечать необычные знаки на российской технике, которая задействована в спецоперации. В частности, на бронетехнике присутствуют символы Z и V.

На многих кадрах, где движется российская техника, задействованная в специальной военной операции, пользователи заметили на машинах странные символы. Интернет-эксперты начали искать скрытые смыслы в отметках Z и V. Вскоре в Сети появилась и «расшифровка» символа: Z – значит запад, направление, в котором двигаются российские военные. Однако при первой же проверке этой теории возникла проблема: запад по-английски пишется west (или western, если речь идёт о «западном направлении»).

Первые фотоснимки танков и другой бронетехники с нанесённой на броню белой краской латинской буквой Z сначала объясняли тем, что специальная военная операция по поддержке ДНР и ЛНР должна была начаться ещё 22 февраля. Если написать эту дату цифрами, то выглядит действительно красиво – 22.02.2022. С точки зрения тех же интернет-экспертов из Telegram-каналов, возможная дата начала специальной военной операции была названа «днём Z». Вскоре техника с буквой Z появилась на территории Украины, но вместе с ней там появились танки и бронемашины с другими обозначениями, что сбило с толку и простых людей, и тех, кто интересуется военной техникой.

Минобороны РФ вряд ли станет объяснять значение символов на технике. Во всяком случае, до окончания специальной военной операции. Этому есть логическое обоснование: всякий номер или обозначение придумывается специально и нужен для того, чтобы идентифицировать технику. Ветеран спецназа ГРУ майор запаса Сергей Кувыкин уточнил, что тактические номера присваиваются каждому подразделению вне зависимости от того, где находятся военные.

«Тактические номера присваиваются каждому подразделению. На учениях могут использоваться одни, при проведении специальных операций – другие. Часто подразделениям присваиваются символы – буквы, геометрические фигуры и многое другое. Всё это нужно, чтобы различать подразделения между собой», – говорит ветеран спецназа ГРУ.

Другая причина нанесения таких знаков на бронетехнику, по словам Кувыкина, может крыться в разделении наступающих подразделений.

«У каждой тактической группы всегда свои приказы. Они могут не пересекаться с другими соединениями. Для того чтобы выделять тех, кто точно должен работать в назначенной зоне, рисуют такие знаки. Z в квадрате, Z в круге, Z со звёздочкой или просто буква – всё это может иметь определённый замысел, главная задача которого – убедиться, что войска находятся там, где должны», – пояснил майор запаса.

Символ Z – не единственный опознавательный знак, который был нанесён на броню российской военной техники. Некоторые подразделения имеют знак V (его объясняют как «победа» или «победная группировка») – такая белая «галочка» наносится на множество видов техники, от ударных вертолётов до самоходных артиллерийских систем и танков.

Многие пользователи отмечают, что некоторая техника, помимо разных опознавательных знаков, имеет и различный камуфляж. Так, техника со знаками Z окрашена в тёмно-зелёный, «штатный» цвет военной техники, техника с двумя буквами Z имеет деформирующий камуфляж, а техника с Z в треугольнике частично имеет зимний камуфляж.

Официальных комментариев по поводу отличий техники в Минобороны России пока не дают.

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