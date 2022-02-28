Диетолог объяснила, какая мука лучше всего подойдёт для блинов на Масленицу

Диетолог рассказала, какую муку лучше всего использовать для приготовления блинов во время Масленицы.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова пояснила NEWS.ru: блины лучше всего готовить с использованием цельнозерновой муки — именно она содержит пищевые волокна. При этом типу муки — гречневая или пшеничная — значения не имеет. Для начинки подойдут творог, яйца, нежирные мясо и рыба, а также фрукты.

Если говорить про тесто, то хорошо, если используется цельнозерновая мука, пшеничная или гречневая, неважно. Главное, чтобы цельнозерновая. Если она ещё содержит растительный белок (амарантовая) — это дополнительный плюс. Начинку лучше использовать белковую: творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу. Подойдут любые фрукты, ягоды, если дополнительно не используют сахар. Но блины — блюдо не для ежедневного употребления, так как для приготовления часто используется масло, что увеличивает количество жиров, сахар, сладкие дополнения к блинам, но в период Масленицы вполне можно их готовить, —

дополнила Наталья Круглова.

Чтобы длины лучше переваривались, диетолог посоветовала запивать их «чем-то тёплым»: чаем или кофе.