Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Диетолог объяснила, какая мука лучше всего подойдёт для блинов на Масленицу

Фото Диетолог объяснила, какая мука лучше всего подойдёт для блинов на Масленицу
Фото Диетолог объяснила, какая мука лучше всего подойдёт для блинов на Масленицу

Фото с сайта pixabay.com

Диетолог рассказала, какую муку лучше всего использовать для приготовления блинов во время Масленицы.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова пояснила NEWS.ru: блины лучше всего готовить с использованием цельнозерновой муки — именно она содержит пищевые волокна. При этом типу муки — гречневая или пшеничная — значения не имеет. Для начинки подойдут творог, яйца, нежирные мясо и рыба, а также фрукты.

Если говорить про тесто, то хорошо, если используется цельнозерновая мука, пшеничная или гречневая, неважно. Главное, чтобы цельнозерновая. Если она ещё содержит растительный белок (амарантовая) — это дополнительный плюс. Начинку лучше использовать белковую: творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу. Подойдут любые фрукты, ягоды, если дополнительно не используют сахар. Но блины — блюдо не для ежедневного употребления, так как для приготовления часто используется масло, что увеличивает количество жиров, сахар, сладкие дополнения к блинам, но в период Масленицы вполне можно их готовить, —

дополнила Наталья Круглова.

Чтобы длины лучше переваривались, диетолог посоветовала запивать их «чем-то тёплым»: чаем или кофе.

В 2022 году Масленица началась в последний день зимы: она пройдёт с 28 февраля по 6 марта. Пасха в этом году выпадает на 24 апреля.

Блины — главное блюдо Масленичной недели, которое символизирует солнце. Раньше считалось, что в году будет столько солнечных дней, сколько блинов удастся напечь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

блины
Масленица
рецепт
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33559
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
28617
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22310
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20412
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
16021
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
15883
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15615
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля