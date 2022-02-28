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Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества из-за отключения системы SWIFT

Фото Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества из-за отключения системы SWIFT
Фото Новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества из-за отключения системы SWIFT

Фото pixabay.com

Телефонные мошенники начали пользоваться отключением российских банков от системы SWIFT, предупредил источник Сиб.фм в правоохранительных органах Новосибирской области.

Возможное отключение российских банков от системы SWIFT породило новый способ мошенничества, рассказал Сиб.фм 28 февраля источник в правоохранительных органах Новосибирской области.

Телефонные аферисты, пользуясь страхом людей потерять деньги, представляются банковскими сотрудниками и предлагают им перевести накопления на некий безопасный счёт.

«Никакого безопасного счёта, естественно, не существует, и вас просто обманут», — пояснил источник.

Антироссийские санкции, подразумевающие отключение от SWIFT, обсуждаются с 2014 года. Некоторые европейские страны до недавнего времени выступали против применения таких мер из-за рисков для своих экономик, но 26 февраля стало известно, что в течение нескольких дней ограничения всё же могут быть введены.

По словам новосибирского экономиста Эдуарда Коложвари, отключение от SWIFT для России некритично, поскольку в стране есть аналоги.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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