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Новые министры юстиции и науки назначены в правительстве Новосибирской области

Фото Новые министры юстиции и науки назначены в правительстве Новосибирской области
Фото Новые министры юстиции и науки назначены в правительстве Новосибирской области

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В новосибирском правительстве на должность министра юстиции назначена Татьяна Деркач, на должность министра науки – Вадим Васильев.

С 28 февраля в правительстве Новосибирской области оглашены кадровые перестановки в региональном кабмине. Губернатор Андрей Травников озвучил имена новых министров. Пост главы министерства науки заняла бывший начальник департамента контроля Татьяна Деркач.

«У Татьяны Николаевны большой опыт юридической, административной, организационной работы. Я уверен, что он очень пригодится. Хочу пожелать вам выстраивания отношений с большим и авторитетным юридическим сообществом нашего региона», – отметил Травников.

На должность министра науки и инновационной политики был назначен Вадим Васильев. До 28 февраля он исполнял обязанности заместителя министра, начальника управления торговли и предпринимательства Минпромторга.

«Для Вадима Витальевича это назначение – определённый вызов. Ваша задача с учётом предыдущей работы – выстраивание отношений между нашей наукой и нашей промышленностью и создание условий для более активного внедрения научных разработок и инноваций в нашу индустрию, в нашу промышленность», – подчеркнул губернатор.

Напомним, в октябре прошлого года на должность министра цифрового развития региона был назначен Сергей Цукарь.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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