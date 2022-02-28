Перекачивающие станции «Транснефть - Западная Сибирь» отмечают юбилей

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Татарская нефтеперекачивающая станция (НПС) и линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Татарская» АО «Транснефть — Западная Сибирь» отмечают 55-летие с даты начала работы.

История перекачивающих станций, расположенных в Татарском районе Новосибирской области, связана с развитием трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в Западной Сибири. Первой была введена в эксплуатацию наливная станция Татарская (в настоящее время — ЛПДС «Татарская»). Она обеспечивала транспортировку продуктов нефтепереработки по магистральному нефтепродуктопроводу (МНПП) Омск — Сокур. Затем начала работу Татарская нефтеперекачивающая станция, основной задачей которой стало обеспечение транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу (МН) Омск — Иркутск.

В настоящее время в зону ответственности Татарской НПС входит участок МН протяженностью 159 км, а ЛПДС «Татарская» участок нефтепродуктопровода Омск — Сокур длиной 162 км.

Сегодня перекачивающие станции активно модернизируются. В 2021 году в зоне ответственности Татарской НПС было завершено техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ в целях обеспечения стабильного энергоснабжения и безаварийной работы производственной инфраструктуры предприятия. В зоне ответственности ЛПДС «Татарская» была завершена реконструкция участков МНПП Омск — Сокур общей протяженностью 97 км для поддержания высокого уровня их эксплуатационной надёжности.

В 2022 году на площадочных объектах запланирован большой объем работ — на ЛПДС «Татарская» будет выполнено техперевооружение систем вентиляции станции с целью соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда. На Татарской НПС ведутся работы по техническому перевооружению систем автоматизации магистральной насосной и пожаротушения. На линейной части МН Омск — Иркутск и МНПП Омск — Сокур планируется реконструкция системы электрохимзащиты для исключения возможных коррозионных процессов.

Общее количество сотрудников обеих станций превышает 180 человек. О высоком профессиональном уровне работников свидетельствуют ведомственные и корпоративные награды.

Деятельность перекачивающих станций имеет важное значение для социального развития г. Татарска. Производственные объекты АО «Транснефть — Западная Сибирь» обеспечивают рабочими местами жителей города, работникам станций гарантируется достойный уровень заработной платы и соблюдение всех социальных гарантий.