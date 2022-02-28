Подсчитаны потери ДНР в боях с украинцами за минувшие сутки

Скрин из видео пресс-службы УНМ ДНР
За прошедшие 24 часа вооружённые силы Донецкой народной республики (ДНР) потеряли несколько бойцов.
В боях с вооружёнными силами украинской армии за минувшие сутки погибли три человека, ещё шесть солдат были ранены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сам попал под обстрел в районе населённого пункта Павлополь. Глава ДНР не пострадал.
Тем временем в Республике Беларусь уже подготовлена площадка для проведения переговоров между российской и украинской делегациями. Предполагается, что диалог начнётся в ближайшие часы.
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