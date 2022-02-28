Рroperty.rzd представляет недвижимость в регионах России

Специалисты компании подготовили варианты недвижимости для продажи в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
С представленными вариантами квартир, земельных участков, нежилых помещений и административных зданий можно ознакомиться на сайте www.property.rzd.ru.
ПРОДАЖА
- Одно-, двух- трёх- комнатных квартир по адресу Кемеровская область, Новокузнецкий район, п/ст Ерунаково, ул. Вокзальная, д. 8, кв. 2 (41,4 кв. м), кв. 15 (54,9 кв. м), кв. 17 (41,5 кв. м), кв. 18 (83,1 кв. м), кв. 24 (40,4 кв. м).
- Одно-, трёх- комнатных квартир по адресу Кемеровская область, район Таштагольский, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, д. 21, кв. 39 (25,7 кв. м), кв. 44 (83,4 кв. м).
- Трёхкомнатных квартир по адресу Кемеровская область, район Топкинский, г. Топки, мкр. Солнечный, д. 12, кв. 25 (78,5 кв. м), кв. 53 (78,5 кв. м), кв. 56 (78,4 кв. м), тел. 8 (913) 731-28-87, 8 (905) 967-53-33.
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
в составе административных зданий 5104,3 кв. м, гаража 675,4 кв. м, земельного участка 6604 кв. м по адресу г. Карасук, ул. Ленина, 45, тел. 8 (913) 731-28-87, 8 (913) 628-16-10.
ПРОДАЖА
Административного здания площадью 645 кв. м с земельным участком площадью 2123 кв. м по адресу г. Татарск, ул. Некрасова, 57, тел. 8 (913) 731-28-87, 8 (383) 229-23-45.
ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Комплекса объектов (4 объекта) общей площадью 5917,1 кв. м с земельным участком площадью 27159 кв. м по адресу Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Путевая, д. 123.
Ждём ваше ценовое предложение на электронной торговой площадке «РТС-ТЕНДЕР»
ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Земельных участков:
- площадью 4183 кв. м с кадастровым номером 55:17:220101:2333, площадью 338 кв. м с кадастровым номером 55:17:220101:0203, площадью 1766 кв. м с кадастровым номером 55:17:220101:0204, Омская область, р.п. Большегривское, пер. Школьный.
- Квартиры площадью 40,9 кв. м по адресу Омская область, Называевский район, рзд. Кочковатский, д. 44, кв. 3.
- Земельного участка площадью 2444 кв. м с кадастровым номером 22:13:010001:11 по адресу Алтайский край, Заринский район, ст. Аламбай, ул. Привокзальная, д. 26, кв. 2.
- Земельного участка площадью 337 кв. м с кадастровым номером 54:13:024212:22 по адресу Новосибирская, район Краснозерский, с. Половинное, ул. Станционная, д. 25.
- Административного здания площадью 149,3 кв. м по адресу Алтайский край, Заринский район, ст. Тягун, ул. Ленина, д. 34.
- Земельного участка площадью 389 кв. м с кадастровым номером 22:32:040014:16 по адресу Алтайский край, район Панкрушихинский, ст. Панкрушиха, ул. Черемушки, 16.
- Земельного участка площадью 25496 кв. м с кадастровым номером 54:27:010306:5 по адресу Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны.
- Земельного участка площадью 846 кв. м с кадастровым номером 22:56:040009:24, по адресу:
- Алтайский край, район Хабарский, с. Коротояк, ул. Мира, д. 21.
- Земельного участка площадью 953 кв. м с кадастровым номером 22:13:170001:26,
- Алтайский край, Заринский район, ст. Тягун, ул. Пионерская, д. 5.
Ждём ваше ценовое предложение на электронной торговой площадке «РТС-ТЕНДЕР»
тел. 8 (913) 731-28-87
www.property.rzd.ru