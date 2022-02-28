Сексолог объяснила, почему весной лучше не прекращать заниматься сексом

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Сексолог рассказала, каким образом россиянам, страдающим от смены времён года, может помочь секс.
Сексолог Ирина Айриянц в беседе с NEWS.ru пояснила, чем организму в период смены времени года может помочь секс. По словам врача, в эти периоды особенно важно следить за режимом, и так как организм хорошо функционирует на принципе обратной связи, от секса лучше не отказываться.
Сейчас не время бросать секс. Потому что если мы бросим секс, то к лету очень сложно будет набрать ритм. Самое главное — организм прекрасно работает на принципе обратной связи. Есть спрос — есть предложение. Если организм будет спрашивать секс — значит будет подтягиваться предложение, —
пояснила специалист.
Также врач посоветовала следить за здоровым количеством сна, не исключать физические нагрузки, а также обращаться к терапевтам, чтобы определиться с необходимыми витаминами и микроэлементами.
Нужно тщательно следить за режимом, это вам скажет любой врач сейчас. Март надо пережить. Когда будет распускаться все к лету, то будет полегче. Поэтому сейчас важна регуляция сна, физических занятий, нужно активно заниматься спортом. Сейчас терапевты любят рекомендовать для жителей средней полосы двойную порцию витамина D или каких-то препаратов, которые хороши для усвоения на солнце. Сейчас время пить поливитамины, нужно себя поддерживать, —
отметила Ирина Айриянц.
Эксперт обратила внимание: весна — период авитаминоза и ощутимой усталости после зимы, поэтому состояние многих людей обостряется.
Есть, во-первых, психическая патология, которая обостряется в переходный период. Считается что депрессивная симптоматика, тревожная и более серьёзные заболевания, такие как шизофрения, могут обостряться осенью и ранней весной. Но для всех людей есть универсальное правило. Весна для всех людей — это период авитаминоза, период серьёзной усталости от зимы, от холода. Поэтому действительно некий минор есть у всех людей, —
подчеркнула врач.
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