Сексолог объяснила, почему весной лучше не прекращать заниматься сексом

Сексолог рассказала, каким образом россиянам, страдающим от смены времён года, может помочь секс.

Сексолог Ирина Айриянц в беседе с NEWS.ru пояснила, чем организму в период смены времени года может помочь секс. По словам врача, в эти периоды особенно важно следить за режимом, и так как организм хорошо функционирует на принципе обратной связи, от секса лучше не отказываться.

Сейчас не время бросать секс. Потому что если мы бросим секс, то к лету очень сложно будет набрать ритм. Самое главное — организм прекрасно работает на принципе обратной связи. Есть спрос — есть предложение. Если организм будет спрашивать секс — значит будет подтягиваться предложение, —

пояснила специалист.

Также врач посоветовала следить за здоровым количеством сна, не исключать физические нагрузки, а также обращаться к терапевтам, чтобы определиться с необходимыми витаминами и микроэлементами.