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общество

Сексолог объяснила, почему весной лучше не прекращать заниматься сексом

Фото Сексолог объяснила, почему весной лучше не прекращать заниматься сексом
Фото Сексолог объяснила, почему весной лучше не прекращать заниматься сексом

Фото с сайта pixabay.com

Сексолог рассказала, каким образом россиянам, страдающим от смены времён года, может помочь секс.

Сексолог Ирина Айриянц в беседе с NEWS.ru пояснила, чем организму в период смены времени года может помочь секс. По словам врача, в эти периоды особенно важно следить за режимом, и так как организм хорошо функционирует на принципе обратной связи, от секса лучше не отказываться.

Сейчас не время бросать секс. Потому что если мы бросим секс, то к лету очень сложно будет набрать ритм. Самое главное — организм прекрасно работает на принципе обратной связи. Есть спрос — есть предложение. Если организм будет спрашивать секс — значит будет подтягиваться предложение, —

пояснила специалист.

Также врач посоветовала следить за здоровым количеством сна, не исключать физические нагрузки, а также обращаться к терапевтам, чтобы определиться с необходимыми витаминами и микроэлементами.

Нужно тщательно следить за режимом, это вам скажет любой врач сейчас. Март надо пережить. Когда будет распускаться все к лету, то будет полегче. Поэтому сейчас важна регуляция сна, физических занятий, нужно активно заниматься спортом. Сейчас терапевты любят рекомендовать для жителей средней полосы двойную порцию витамина D или каких-то препаратов, которые хороши для усвоения на солнце. Сейчас время пить поливитамины, нужно себя поддерживать, —

отметила Ирина Айриянц.

Эксперт обратила внимание: весна — период авитаминоза и ощутимой усталости после зимы, поэтому состояние многих людей обостряется.

Есть, во-первых, психическая патология, которая обостряется в переходный период. Считается что депрессивная симптоматика, тревожная и более серьёзные заболевания, такие как шизофрения, могут обостряться осенью и ранней весной. Но для всех людей есть универсальное правило. Весна для всех людей — это период авитаминоза, период серьёзной усталости от зимы, от холода. Поэтому действительно некий минор есть у всех людей, —

подчеркнула врач.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

секс
весна
сексолог
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