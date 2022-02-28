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В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию

Фото В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию
Фото В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию

Фото пресс-службы УМ ДНР

В Донецкой народной республике приостановлена мобилизация в ряды вооружённых сил.

Всеобщая мобилизация в ДНР приостановлена, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", — заявил Пушилин.

Закон о всеобщей мобилизации был принят 19 февраля. Тогда Денис Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории республики и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и «всех русских людей».

Напомним, ранее глава ДНР озвучил потери вооружённых сил республики за минувшие сутки: 3 погибших и 6 раненых.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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