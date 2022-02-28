В Новосибирской области будут отремонтированы двадцать пять школ

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В ходе оперативного совещания в областном правительстве губернатор Андрей Травников обсудил вопросы капитального ремонта школ в регионе.

В первую очередь губернатор обратился к главам городов и районов, уточнив, что сегодня пообъектный перечень спланирован только для первого этапа программы капитального ремонта школ 2022–2023 года, но даже этот этап можно считать масштабным. Общая стоимость двадцати пяти объектов составит более миллиарда рублей. «Напомню, программа будет продолжаться до 2026 года. Необходимо уже сейчас приступить к реализации наших планов на 2022–2023 год», – обратился к участникам заседания губернатор Андрей Травников.

Доклад о капитальном ремонте общеобразовательных организаций Новосибирской области в условиях модернизации школьных систем образования Российской Федерации в 2022–2026 годах подготовил исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Савостьянов.

Сегодня значительному количеству школьных зданий в регионе требуется капитальный ремонт, необходимый для обеспечения безаварийной и безопасной организации учебного процесса. Для этого в реализацию запущена программа модернизации системы общего образования. Из федерального бюджета Министерство просвещения РФ выделило средства софинансирования на проведение капитального ремонта.

От Новосибирской области в программу капитального ремонта на 2022–2023 год вошли 25 зданий общеобразовательных организаций в 15 муниципальных образованиях – 13 муниципальных районов и 2 городских округах. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозёрном, Чулымском районах, г. Обь, г. Новосибирске.

Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. для этого были выделены 979 млн рублей. Между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством региона заключено соглашение от 24 января 2022 г., по которому учтены расходы областного бюджета в объёме более 276 млн рублей. Вопрос о софинансировании программы из средств областного бюджета будет рассмотрен на заседании правительства Новосибирской области.