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общество

Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине

Фото Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине
Фото Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине

Фото: pixabay.com

Не так давно все вспомнили об одном из опасных пророчеств Ванги. Ещё задолго до военного конфликта на Украине провидица пророчила его начало. Что было сказано в предсказании ясновидящей – расскажет Сиб.фм.

В связи с последними событиями на Украине многие были напуганы одним из старых пророчеств Ванги. Стало известно, что перед смертью ясновидящая предрекла глобальные политические изменения, просила о мире и говорила о завершении войны. Недавно было обнаружено это архивное пророчество.

Фото Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине 2

Предсказание о «мощном славянском государстве» вспомнил кум Ванги в одном из выпусков «Пусть говорят». Он рассказывал, что однажды между ним и Вангой шёл разговор во время обычного чаепития. Мужчина упомянул, что он родом из Курской области рядом с Украиной, а предсказательница вдруг заявила, что «там» однажды случится «страшная война».

Фото Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине 3

«Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится», – говорила Ванга.

Пророчество о правителе, который подарит мир, распространилось в TikTok. На этой платформе показаны архивные кадры, на которых Ванга перед смертью лежит на больничной койке. Ясновидящая уже тогда не могла вставать и просила о мире.

Фото Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине 4

«Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», – просила она.

По словам одной из приближённых к провидице, она предвидела мир и покой. Но это произойдёт только тогда, когда «придёт восьмой». Исследователи пророчеств Ванги предполагают, что речь идёт о восьмом президенте Украины, однако сегодня там лишь шестой правитель.

Фото Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине 5

Также Ванга говорила в своём пророчестве о «зелёном господаре». По словам её кума, «господарь» сможет найти себе союзников из-за того, что он весёлый, хороший и многим нравится. Однако он может завести государство туда, что гражданам придётся сдаваться «чуть ли не в рабство».

Ранее Сиб.фм писал о том, что звезда «Битвы экстрасенсов» предсказала будущее россиян в 2022 году: «Наша жизнь не станет прежней». Человечество выиграет эту войну: провидцы и экстрасенсы рассказали, когда закончится пандемия, а также «наследница» Ванги предсказала кровопролитную войну.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
военные
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Украина
Ванга
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