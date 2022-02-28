Ванга всё знала: рассекречено архивное предсказание болгарской провидицы о конфликте в Украине

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Не так давно все вспомнили об одном из опасных пророчеств Ванги. Ещё задолго до военного конфликта на Украине провидица пророчила его начало. Что было сказано в предсказании ясновидящей – расскажет Сиб.фм.

В связи с последними событиями на Украине многие были напуганы одним из старых пророчеств Ванги. Стало известно, что перед смертью ясновидящая предрекла глобальные политические изменения, просила о мире и говорила о завершении войны. Недавно было обнаружено это архивное пророчество.

Предсказание о «мощном славянском государстве» вспомнил кум Ванги в одном из выпусков «Пусть говорят». Он рассказывал, что однажды между ним и Вангой шёл разговор во время обычного чаепития. Мужчина упомянул, что он родом из Курской области рядом с Украиной, а предсказательница вдруг заявила, что «там» однажды случится «страшная война».

«Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится», – говорила Ванга.

Пророчество о правителе, который подарит мир, распространилось в TikTok. На этой платформе показаны архивные кадры, на которых Ванга перед смертью лежит на больничной койке. Ясновидящая уже тогда не могла вставать и просила о мире.

«Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», – просила она.

По словам одной из приближённых к провидице, она предвидела мир и покой. Но это произойдёт только тогда, когда «придёт восьмой». Исследователи пророчеств Ванги предполагают, что речь идёт о восьмом президенте Украины, однако сегодня там лишь шестой правитель.

Также Ванга говорила в своём пророчестве о «зелёном господаре». По словам её кума, «господарь» сможет найти себе союзников из-за того, что он весёлый, хороший и многим нравится. Однако он может завести государство туда, что гражданам придётся сдаваться «чуть ли не в рабство».

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