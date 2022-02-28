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ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

Фото ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам
Фото ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ проясняет ситуацию по возможному изменению ставки на ранее выданные в банке кредиты, в том числе и ипотеки.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе — процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

кредиты
ипотека
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