ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

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ВТБ проясняет ситуацию по возможному изменению ставки на ранее выданные в банке кредиты, в том числе и ипотеки.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе — процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны.

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.