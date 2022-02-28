Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Житель Новосибирской области оплатил долг 130 тысяч рублей после ареста трактора

Фото Житель Новосибирской области оплатил долг 130 тысяч рублей после ареста трактора
Фото Житель Новосибирской области оплатил долг 130 тысяч рублей после ареста трактора

Фото pixabay.com

39-летний житель Чулымского района погасил задолженность в размере 130 000 рублей после ареста трактора МТЗ, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Житель Чулымского района Новосибирской области не оплачивал налоги и страховые взносы и накопил долг в размере 130 тысяч рублей. Заявив, что не может погасить задолженность разом, 39-летний новосибирец попросил рассрочку, но впоследствии своевременно не вносил платежи и по ней.

«Мы вынесли запрет на регистрационные действия движимого имущества, а затем арестовали транспортное средство должника, а именно трактор МТЗ», — сообщила заместитель старшего судебного пристава районного отделения Екатерина Рябинина.

Мужчина попытался спрятать арестованный трактор у друга, вместе с которым на нём подрабатывал, но технику нашли. Когда пристав-исполнитель передал арестованное имущество на оценку, должник оперативно нашёл деньги и погасил задолженность.

Напомним, ранее новосибирец выплатил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери, когда приставы арестовали его автомобиль.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
арест
Новосибирск
долг
УФССП
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33295
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
27264
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22050
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20215
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
15650
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15480
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14737
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине