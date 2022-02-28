Житель Новосибирской области оплатил долг 130 тысяч рублей после ареста трактора

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39-летний житель Чулымского района погасил задолженность в размере 130 000 рублей после ареста трактора МТЗ, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Житель Чулымского района Новосибирской области не оплачивал налоги и страховые взносы и накопил долг в размере 130 тысяч рублей. Заявив, что не может погасить задолженность разом, 39-летний новосибирец попросил рассрочку, но впоследствии своевременно не вносил платежи и по ней.

«Мы вынесли запрет на регистрационные действия движимого имущества, а затем арестовали транспортное средство должника, а именно трактор МТЗ», — сообщила заместитель старшего судебного пристава районного отделения Екатерина Рябинина.

Мужчина попытался спрятать арестованный трактор у друга, вместе с которым на нём подрабатывал, но технику нашли. Когда пристав-исполнитель передал арестованное имущество на оценку, должник оперативно нашёл деньги и погасил задолженность.

Напомним, ранее новосибирец выплатил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери, когда приставы арестовали его автомобиль.