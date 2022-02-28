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Жителя Новосибирска задержали за хранение гранат и взрывчатки

Фото Жителя Новосибирска задержали за хранение гранат и взрывчатки
Фото Жителя Новосибирска задержали за хранение гранат и взрывчатки

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирские полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого были обнаружены 2,5 кг взрывчатых веществ и предметов.

Сотрудники МВД совместно с оперативниками ФСБ задержали новосибирца, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ходе обыска у мужчины были изъяты механический взрыватель, пакет с пластичным веществом, а также 14 предметов, внешне напоминающих гранаты и тротиловые шашки.

«Общий вес изъятого составил около 2,5 килограмма. Изъятые предметы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело. На время расследования подозреваемого отправили в СИЗО.

Напомним, в середине января в Новосибирске правоохранители обезвредили две лаборатории по производству взрывчатки.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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