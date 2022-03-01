Банк «Левобережный» повысил ставку по вкладу до 22 % годовых

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Сибирский банк предлагает открыть вклад «Весенний» и получить доход уже через 3 месяца.

С 1 марта банк оформляет вклады по ставке 22 % годовых. Минимальная сумма для размещения составляет 30 тысяч рублей, срок – 91 день. Проценты будут выплачиваться в конце срока. При этом пополнение вклада и частичное снятие средств не предусмотрены.

Всего за 3 месяца у клиентов банка есть возможность заработать более 13 тысяч рублей при открытии вклада на 250 тысяч рублей. Посчитать свой доход можно в онлайн-калькуляторе. Спустя 3 месяца, уже в мае-июне, можно открыть новый вклад и продолжать копить или снять/потратить деньги со счёта.

Будьте уверены в сохранности своих вложений, ведь денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в рамках Федерального закона № 177-ФЗ Агентством по страхованию вкладов.

Оформить вклад «Весенний» можно в любом офисе Банка «Левобережный», интернет-банке или мобильном приложении BL-online (6+). Для получения консультации звоните по бесплатному номеру 8 (800) 3333-555 или оставьте заявку на сайте.

В «Левобережном» также можно бесплатно оформить карту российской платежной системы «Мир», чтобы рассчитываться за все покупки без ограничений, и при этом получать кешбэк до 1 500 рублей в месяц. Обработка всех операций по картам в России непрерывно обеспечивается «Национальной системой платежных карт». Все средства на счетах сохранены, все операции по оплате товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны в обычном режиме по контактной и бесконтактной технологии. Заказать карту «Мир» можно на сайте на сайте или в BL-online.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в условия вклада в одностороннем порядке путём размещения информации на официальном сайте nskbl.ru.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.