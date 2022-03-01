Более 270 млн рублей из резервного фонда Новосибирской области будет направлено на капремонт школ

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Капитальный ремонт 25 школ в Новосибирской области будет проведён на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Решение о выделении средств из регионального бюджета одобрено 28 февраля на заседании областного правительства во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Согласно данным заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, будет произведён ремонт 25 образовательных учреждений в двух городских округах и 13 муниципальных районах.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. на эти цели было выделено 979 млн рублей. Между Министерством просвещения РФ и правительством Новосибирской области заключено соглашение, учитывающее расходы из резервного фонда областного бюджета в объёме более 210 млн рублей в 2022 году, ещё порядка 66 млн рублей будет выделено в 2023 году. На реализацию программы капитального ремонта школ в регионе в 2022–2023 году направят свыше 1,2 млрд рублей.