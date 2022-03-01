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Более 270 млн рублей из резервного фонда Новосибирской области будет направлено на капремонт школ

Фото Более 270 млн рублей из резервного фонда Новосибирской области будет направлено на капремонт школ
Фото Более 270 млн рублей из резервного фонда Новосибирской области будет направлено на капремонт школ

Фото nso.ru

Капитальный ремонт 25 школ в Новосибирской области будет проведён на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Решение о выделении средств из регионального бюджета одобрено 28 февраля на заседании областного правительства во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Согласно данным заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, будет произведён ремонт 25 образовательных учреждений в двух городских округах и 13 муниципальных районах.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. на эти цели было выделено 979 млн рублей. Между Министерством просвещения РФ и правительством Новосибирской области заключено соглашение, учитывающее расходы из резервного фонда областного бюджета в объёме более 210 млн рублей в 2022 году, ещё порядка 66 млн рублей будет выделено в 2023 году. На реализацию программы капитального ремонта школ в регионе в 2022–2023 году направят свыше 1,2 млрд рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

школы
образование
Правительство Новосибирской области
капитальный ремонт
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