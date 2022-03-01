Девушка из Новосибирска прошла в финал национального конкурса «Краса студенчества России»

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Жительница Новосибирска может стать победительницей всероссийского конкурса «Краса студенчества России».

В финал национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России» прошла 21-летняя жительница Новосибирска Яна Леонтьева. Девушка учится в НГТУ и представит на конкурсе свой регион. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Яна Леонтьева попала в финал конкурса по итогам заочного этапа. Девушка учится на факультете бизнеса, а параллельно занимается танцами и выкладывает ролики с номерами в Instagram.

В творческом конкурсе студентка готовится показать танец в смешанном стиле. Девушка рассказывает, что пока не общалась со своими соперницами. Впереди ей вместе с другими конкурсантками предстоит пройти несколько этапов. В частности, сделать орфографический диктант, тест по культурному наследию России, творческий конкурс, дефиле и самопрезентация.

Отметим, что в полуфинал допустят лишь 12 конкурсанток, финал состоится 6 марта 2022 года в Самаре.

Дополним, что вуз выделил деньги на участие девушки в конкурсе. Дело в том, что в прошлом году Яна стала победительницей конкурса «Мисс и мистер НГТУ НЭТИ 2021».

Для справки:

«Краса студенчества России» – национальный конкурс красоты и таланта, который в этом году проводится в Самаре. Дата проведения с 1 по 7 марта. Целью мероприятия является сохранение и развитие нравственных ценностей и творческих способностей у девушек, а также формирование активной гражданской позиции.

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