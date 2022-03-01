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Длинные каникулы в марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными выходными

Фото Длинные каникулы в марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными выходными
Фото Длинные каникулы в марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными выходными

Фото: pixabay.com

Правительство РФ установило календарь выходных и праздничных дней на 2022 год. Ближайшие каникулы предстоят в марте в честь Международного женского дня. Россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно.

Календарь выходных и праздничных дней уже был официально утверждён Правительством РФ. В 2022 году предстоит 247 рабочих и 118 выходных дней.

Фото Длинные каникулы в марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными выходными 2

Выходные и праздничные дни в России определяются статьёй 112 Трудового кодекса. Международный женский день, который ежегодно отмечается в марте, по закону нерабочий. При этом власти устанавливают, сколько будет длиться отдых, приуроченный к 8 Марта, и переносятся ли выходные.

Фото Длинные каникулы в марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными выходными 3

Так как 8 марта в текущем году приходится на вторник, было принято решение перенести выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Соответственно, россиян ждут трёхдневные выходные дни с 6 по 8 марта.

Предстоящие выходные дни в марте:

  • 6–8 марта;
  • 12–13 марта;
  • 19–20 марта;
  • 26–27 марта.

Фото Длинные каникулы в марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными выходными 4

Напомним, что следующие длинные выходные ожидаются только в мае. Они начнутся с 30 апреля по 3 мая, а вторые майские каникулы будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Помимо этого, выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая. Выходные в июне продлятся с 11 по 13 число, а потом в ноябре с 4 по 6 число.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ожидается оттепель до +4 в марте. Как порадовать любимых на 8 Марта, а также в Новосибирской области с 1 марта планируют возобновить оказание плановой медицинской помощи.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

каникулы
отдых
Новосибирская область
8 марта
длинные выходные
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